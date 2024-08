Politiebonden gaan actievoeren tijdens wedstrijden Eredivisie

BAARN (ANP) - De politiebonden gaan hun acties voor een goed vroegpensioen verharden. Ze gaan tijdens voetbalwedstrijden in de Eredivisie bijeenkomsten organiseren, waardoor de politie niet aanwezig is bij de wedstrijden.

Voor het komend weekend is gekozen voor FC Twente tegen Sparta in Enschede op zaterdag en NAC tegen Ajax in Breda op zondag. De bijeenkomsten van de politiebonden zijn buiten het voetbalstadion en beginnen een uur voor aanvang van de wedstrijden. Ze duren tot een uur na afloop van de voetbalduels.