Politiechef Parijs: vertrouwen in maatregelen rond duel Israël

PARIJS (ANP/DPA) - De politie van Parijs heeft er vertrouwen in dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen rond de Nations League-wedstrijd tussen Frankrijk en Israël donderdagavond. "Alle veiligheidsomstandigheden zijn gegarandeerd - in het verkeer, bij het betreden van het stadion en tijdens de wedstrijd", zei politiechef Laurent Nuñez op de Franse radiozender France Info.

De beveiliging in de Franse hoofdstad is opgeschroefd na het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam. Volgens de politiechef is er geen sprake van een specifieke dreiging rond het duel, dat om 20.45 uur begint. "Maar in de internationale context weten we dat het een wedstrijd met een hoog risico blijft", aldus de politiechef. "Wat we van Amsterdam hebben geleerd, is dat we aanwezig moeten zijn in de openbare ruimte, zelfs heel ver van het stadion".