Onderzoeksraad waarschuwt over ingestorte parkeergarage Nieuwegein

NIEUWEGEIN (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een tussentijdse waarschuwing afgegeven over de parkeergarage in Nieuwegein waar eind mei een aantal hellingbanen is ingestort. De raad waarschuwt voor het vermoedelijk ontbreken van zogenoemde detailberekeningen van de stalen constructie van de hellingbanen en van andere staalconstructies in de garage.

"De stalen verbindingen in de hellingbaanconstructie en de staalconstructie zouden daarmee niet onderbouwd en gecontroleerd zijn", meent de raad.

Er wordt nu gewaarschuwd omdat er "activiteiten" gaan plaatsvinden in de garage. "Met deze waarschuwing zegt de Onderzoeksraad niet dat er aanwijzingen zijn dat de constructies in de parkeergarage in Nieuwegein onveilig zijn, wel dat de veiligheid vermoedelijk niet is onderbouwd; de veiligheid is dus onbekend." De waarschuwing geldt alleen voor de parkeergarage in Nieuwegein en niet voor andere garages.

Op 26 mei stortten de hellingbanen in van de parkeergarage bij het Sint Antonius Ziekenhuis. Er raakte niemand gewond. Wel stonden er 143 auto's in de garage, vooral van ziekenhuismedewerkers.