Politieke leiders reageren geschokt op nieuwe beving in Groningen

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:38
anp141125152 1
DEN HAAG (ANP) - Leiders van politieke partijen reageren geschokt op de aardbeving in Groningen donderdagnacht. Op sociale media betuigen zij hun medeleven met de bewoners.
"Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds partijen pleiten voor gaswinning in Groningen", stelde Mirjam Bikker op X. De ChristenUnie-leider leeft mee met de Groningers, die volgens haar "onze steun" verdienen.
Chris Stoffer (SGP) noemt het "onacceptabel" dat Groningers nog steeds met "bevingsangst" leven. De SGP'er vindt dat de overheid haar beloftes - onder andere het versterken van woningen - moet nakomen, "zonder terugkeer naar gaswinning".
Volgens Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) voelde Groningen vannacht "opnieuw de gevolgen van de gaswinning". Jimmy Dijk (SP), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Laurens Dassen (Volt) geven eveneens aan mee te leven met de Groningers.
