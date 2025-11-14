ECONOMIE
Jetten vrijdagmiddag naar Groningen om aardbeving

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:39
anp141125153 1
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten gaat naar de provincie Groningen om te spreken met inwoners van de regio die is getroffen door een aardbeving. "Ik ga er nu heen", zei hij vrijdagmiddag na afloop van een ontmoeting met de informateurs. De premierskandidaat zei dat hij vrijdagochtend al met een aantal bewoners heeft gesproken "die vanmorgen echt met schrik wakker zijn geworden".
Ook staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken, BBB) gaat vrijdag richting het aardbevingsgebied. In het dorpshuis in Zeerijp, waar de beving plaatsvond, kunnen bewoners hun zorgen uiten. Daar meldden zich vrijdag al de burgemeester en wethouders.
