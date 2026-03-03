Politiemedewerkers uit hele land zochten informatie over Lisa

DEN HAAG (ANP) - De ongeveer 1700 politiemedewerkers die in interne systemen informatie hebben opgezocht over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude werkten in het hele land. "Er is informatie opgezocht in Amsterdam en in de omgeving van Lisa's woonplaats, maar ook in andere delen van het land", aldus een politiewoordvoerder.

De medewerkers krijgen een brief waarin zij worden uitgenodigd voor een gesprek met hun leidinggevende om het te hebben over waarom ze de informatie hebben opgezocht. Als blijkt dat de inzage ongeoorloofd was, neemt de politie "passende maatregelen".

"Als een collega al eerder bestraft is voor het raadplegen van systemen zonder goede reden, dan kan er een disciplinaire maatregel volgen", aldus de woordvoerder.

'Beperkte informatie'

Onder de groep die een brief krijgt, zijn geen mensen die een duidelijke reden hadden voor het raadplegen van de systemen. Deze 1700 medewerkers waren, voor zover de politie nu weet, niet betrokken bij de zaak.

De door de medewerkers geraadpleegde systemen bevatten "beperkte informatie" over het onderzoek. Het gaat onder meer om berichtenverkeer van de meldkamer en de eerste bevindingen van de politie. Informatie over het onderzoek na Lisa's dood zat in een afgeschermd systeem, waar alleen de betrokken rechercheurs toegang toe hadden.