Rode Kruis schaalt op in Midden-Oosten

TEHERAN (ANP) - Het Rode Kruis zegt fors meer noodhulp- en zoekteams in te zetten in het Midden-Oosten vanwege het geëscaleerde geweld daar. Onder meer in Iran, Israël en Libanon is de organisatie bezig met hulpoperaties na de vele luchtaanvallen van Israël, de Verenigde Staten en Iran.

"Dit is een vreselijke situatie", zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. "Voor veel mensen in de regio was er net wat lucht. Zij maken al deze ellende nu opnieuw mee, raken ontheemd of gewond." Hij zegt dat er veel burgers omkomen, onder wie kinderen, en maakt zich zorgen om de veiligheid van hulpverleners.

Iran heeft volgens het Rode Kruis tweehonderd noodhulpteams ingeschakeld voor zoek- en reddingsacties. In Libanon zoeken medewerkers ook in het puin en zouden de ambulances van de organisatie "af en aan" rijden met slachtoffers. "In Israël zijn de medische teams en ambulances eveneens druk", aldus de hulporganisatie. In Syrië staan teams klaar om vluchtelingen op te vangen.