Politienummer 0900-8844 door storing onbereikbaar

DEN HAAG (ANP) - Het politienummer 0900-8844 is dinsdag sinds iets voor 16.30 uur onbereikbaar door een storing. Dat meldt de politie, die als alternatief voor niet-spoedeisende zaken het nummer 088-6628844 als mogelijkheid geeft. Zoals altijd moet bij nood 112 worden gebeld.

Naast het alternatieve telefoonnummer kunnen minder dringende zaken online worden doorgegeven aan de virtuele agent Wout. Die geeft dan via de chat advies en antwoorden op vragen. Wout is 24 uur per dag beschikbaar via de website van de politie.