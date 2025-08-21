Poolse aanklager: drone kwam waarschijnlijk uit richting Belarus

WARSCHAU (ANP/RTR) - De drone die woensdag neerstortte in het oosten van Polen, kwam waarschijnlijk uit de richting van Belarus, aldus een regionale aanklager. De Poolse defensieminister zei eerder dat het om een Russische drone ging en sprak over provocatie. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Belarus.

De drone ontplofte in een maisveld bij het dorp Osiny, dicht bij de grens met Belarus en Oekraïne. Volgens de autoriteiten zijn er geen slachtoffers gevallen, maar gingen de ramen van nabijgelegen huizen wel kapot.

Minister Radoslaw Sikorski noemde het incident een "nieuwe schending van ons luchtruim vanuit het oosten". Russische drones en raketten zijn sinds de invasie van Oekraïne meerdere keren het luchtruim van NAVO-lidstaten Polen, Letland, Litouwen en Roemenië binnengedrongen.

Polen vormt een belangrijke steun voor Oekraïne. Het vangt meer dan 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen op en is een belangrijke doorgangsroute voor westerse humanitaire en militaire hulp aan Oekraïne.