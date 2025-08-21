ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poolse aanklager: drone kwam waarschijnlijk uit richting Belarus

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:56
anp210825094 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - De drone die woensdag neerstortte in het oosten van Polen, kwam waarschijnlijk uit de richting van Belarus, aldus een regionale aanklager. De Poolse defensieminister zei eerder dat het om een Russische drone ging en sprak over provocatie. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Belarus.
De drone ontplofte in een maisveld bij het dorp Osiny, dicht bij de grens met Belarus en Oekraïne. Volgens de autoriteiten zijn er geen slachtoffers gevallen, maar gingen de ramen van nabijgelegen huizen wel kapot.
Minister Radoslaw Sikorski noemde het incident een "nieuwe schending van ons luchtruim vanuit het oosten". Russische drones en raketten zijn sinds de invasie van Oekraïne meerdere keren het luchtruim van NAVO-lidstaten Polen, Letland, Litouwen en Roemenië binnengedrongen.
Polen vormt een belangrijke steun voor Oekraïne. Het vangt meer dan 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen op en is een belangrijke doorgangsroute voor westerse humanitaire en militaire hulp aan Oekraïne.
Vorig artikel

Nieuw AI-model zoekt 1000 keer sneller naar medicijnen

Volgend artikel

Zelensky wil veiligheidsgaranties voor overleg met Poetin

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-457443155

IJs op de Noordpool smelt veel minder snel dan verwacht, maar dat is niet per se goed nieuws

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’