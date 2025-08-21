ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuw AI-model zoekt 1000 keer sneller naar medicijnen

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:51
ANP-533363842
De zoektocht naar nieuwe medicijnen is doorgaans een kwestie van de lange adem, waar dure labtesten en jaren onderzoek aan voorafgaan. Maar een nieuw AI-model uit de koker van Massachusetts Institute of Technology (MIT) versnelt dit proces radicaal.
Het Boltz-2 model kan miljoenen moleculen in parallel doorrekenen en voorspellen hoe goed ze zich binden aan eiwitten; iets wat normaal weken of zelfs maanden kost. Uit de Recursions BioHive-2 supercomputer – een van de krachtigste ter wereld – rolt al na twintig seconden een antwoord. “Wat voorheen weken in een fysische simulatie kostte, kan nu in minuten worden gedaan”, vertellen de onderzoekers.
Sneller en preciezer dan bestaande methodes
Boltz-2 benadert de nauwkeurigheid van de gouden standaard in de farmaceutische wereld, maar is tot duizend keer sneller. In testen bleek de AI bovendien beter te scoren dan traditionele docking-methodes en eerdere machine-learningmodellen. Dat betekent dat farmaceuten veel sneller kandidaten kunnen selecteren voor verdere studie.
Voor bedrijven is er bovendien een kant-en-klare versie, Boltz-2 NIM, die direct met DNA-, RNA- of eiwitsequenties kan werken en resultaten uitspuugd dat het een lieve lust is.
Open-source
Opvallend: MIT en Recursion hebben Boltz-2 op 6 juni open-source uitgebracht onder een MIT-licentie. Dat betekent dat zowel academici als commerciële spelers het model vrij kunnen aanpassen, trainen en inzetten.
Met deze stap lijkt de race naar snellere, goedkopere en effectievere medicijnen een nieuwe versnelling te hebben gekregen.
Bron: Interesting Engineering

Lees ook

OpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5, dit zijn de nieuwe mogelijkhedenOpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5, dit zijn de nieuwe mogelijkheden
AI-model voorspelt huidkankerrisico volgens studie beter dan artsAI-model voorspelt huidkankerrisico volgens studie beter dan arts
Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?
De derde AI-fase is van start gegaan: dit is hoe 'agents' ons leven gaan veranderen (en welke prijs we moeten betalen)De derde AI-fase is van start gegaan: dit is hoe 'agents' ons leven gaan veranderen (en welke prijs we moeten betalen)
Historische doorbraak AI: goud op Internationale Wiskunde-OlympiadeHistorische doorbraak AI: goud op Internationale Wiskunde-Olympiade
Vorig artikel

7 subtiele tekenen van een depressie die je niet moet negeren

Volgend artikel

Poolse aanklager: drone kwam waarschijnlijk uit richting Belarus

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-457443155

IJs op de Noordpool smelt veel minder snel dan verwacht, maar dat is niet per se goed nieuws

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’