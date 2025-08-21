Nieuw AI-model zoekt 1000 keer sneller naar medicijnen

De zoektocht naar nieuwe medicijnen is doorgaans een kwestie van de lange adem, waar dure labtesten en jaren onderzoek aan voorafgaan. Maar een nieuw AI-model uit de koker van Massachusetts Institute of Technology (MIT) versnelt dit proces radicaal.

Het Boltz-2 model kan miljoenen moleculen in parallel doorrekenen en voorspellen hoe goed ze zich binden aan eiwitten ; iets wat normaal weken of zelfs maanden kost. Uit de Recursions BioHive-2 supercomputer – een van de krachtigste ter wereld – rolt al na twintig seconden een antwoord. “Wat voorheen weken in een fysische simulatie kostte, kan nu in minuten worden gedaan”, vertellen de onderzoekers.

Sneller en preciezer dan bestaande methodes

Boltz-2 benadert de nauwkeurigheid van de gouden standaard in de farmaceutische wereld, maar is tot duizend keer sneller. In testen bleek de AI bovendien beter te scoren dan traditionele docking-methodes en eerdere machine-learningmodellen. Dat betekent dat farmaceuten veel sneller kandidaten kunnen selecteren voor verdere studie.

Voor bedrijven is er bovendien een kant-en-klare versie, Boltz-2 NIM, die direct met DNA-, RNA- of eiwitsequenties kan werken en resultaten uitspuugd dat het een lieve lust is.

Open-source

Opvallend: MIT en Recursion hebben Boltz-2 op 6 juni open-source uitgebracht onder een MIT-licentie. Dat betekent dat zowel academici als commerciële spelers het model vrij kunnen aanpassen, trainen en inzetten.

Met deze stap lijkt de race naar snellere, goedkopere en effectievere medicijnen een nieuwe versnelling te hebben gekregen.