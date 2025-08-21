ECONOMIE
Zelensky wil veiligheidsgaranties voor overleg met Poetin

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:59
anp210825095 1
KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil naar eigen zeggen binnen tien dagen veiligheidsgaranties krijgen. Dat moet gebeuren voor een eventueel topoverleg over de beëindiging van de strijd in zijn land.
Zelensky zou daarbij met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over vrede gaan spreken. Hij zei dat hij streeft naar een top met zijn drieën, van hemzelf, Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump. Zelensky ziet dat graag gebeuren in Oostenrijk, Turkije of Zwitserland. De Verenigde Staten zouden aansturen op Hongarije als ontmoetingsplek.
