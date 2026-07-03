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Poolse premier denkt dat Oekraïne spanning wil verminderen na rel

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 13:24
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WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse premier Donald Tusk denkt dat buurland Oekraïne zich inzet om de gespannen relatie met Polen te verbeteren. Dat verklaarde hij na overleg tussen ministers van Buitenlandse Zaken uit de landen.
Polen gold de afgelopen jaren als een belangrijke bondgenoot van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Die relatie kwam onder druk te staan door een rel over de naam van een Oekraïense legereenheid. President Volodymyr Zelensky had die vernoemd naar een nationalistische verzetsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht tegen de Sovjet-Unie, maar ook verantwoordelijk wordt gehouden voor gruweldaden tegen Poolse burgers.
"Ik ken de uitkomst van de vergadering niet, maar ik heb signalen opgevangen dat de Oekraïense kant naar manieren zoekt om de spanningen te verminderen", zei Tusk. De pro-Europese premier heeft eerder al duidelijk gemaakt het diplomatieke conflict te zien als een fout die schadelijk is voor beide landen.
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