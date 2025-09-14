Poppodium 013 annuleert optreden Bob Vylan om uitingen Paradiso

TILBURG (ANP) - Poppodium 013 in Tilburg heeft het optreden dat de Britse rap-punkgroep Bob Vylan daar dinsdag zou geven, geannuleerd. De popzaal doet dat na uitspraken die de groep zaterdag tijdens een show in Paradiso in Amsterdam deed. Volgens onder meer De Telegraaf riep de band onder meer "Fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat."

"Hoewel we begrijpen dat de uitspraken zijn gedaan in de context van punk en activisme, en dat de berichtgeving hierover soms minder genuanceerd is dan wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, vinden wij toch dat deze nieuwe uitingen te ver gaan", aldus het podium. "Ze vallen voor ons niet langer binnen de grenzen van wat wij een podium kunnen bieden."