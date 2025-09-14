ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poppodium 013 annuleert optreden Bob Vylan om uitingen Paradiso

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 17:59
anp140925107 1
TILBURG (ANP) - Poppodium 013 in Tilburg heeft het optreden dat de Britse rap-punkgroep Bob Vylan daar dinsdag zou geven, geannuleerd. De popzaal doet dat na uitspraken die de groep zaterdag tijdens een show in Paradiso in Amsterdam deed. Volgens onder meer De Telegraaf riep de band onder meer "Fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat."
"Hoewel we begrijpen dat de uitspraken zijn gedaan in de context van punk en activisme, en dat de berichtgeving hierover soms minder genuanceerd is dan wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, vinden wij toch dat deze nieuwe uitingen te ver gaan", aldus het podium. "Ze vallen voor ons niet langer binnen de grenzen van wat wij een podium kunnen bieden."
loading

POPULAIR NIEUWS

107096506_m

Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

ANP-436726789

Zo lossen de landen om ons heen het probleem met wolven op

Scherm­afbeelding 2025-09-14 om 08.01.34

Het bestaat nog: zinnige politieke interviews. Henri Bontenbal praat met Dijkhoff en Segers

ANP-514269573

Kramp door het sporten heeft mogelijk een heel andere oorzaak dan je denkt

2017-05-10T100257Z_1_LYNXMPED490MZ_RTROPTP_2_BRITAIN-DIAMOND

Nep is ook echt: waarom de tijd van echte diamanten voorbij is

anp140925060 1

Halsema wijst op grenzen artistieke vrijheid na optreden Vylan

Loading