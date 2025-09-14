ECONOMIE
Qatar wil blijven bemiddelen in Gaza-oorlog

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 18:13
anp140925109 1
DOHA (ANP/DPA) - Qatar wil blijven bemiddelen in de Gaza-oorlog, ondanks de Israëlische aanval in Doha van dinsdag. Dat zei premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani bij een Arabisch-islamitische top in de Qatarese hoofdstad.
"Israëls barbaarse praktijken zullen ons er niet van weerhouden onze oprechte inspanningen met Egypte en de Verenigde Staten voort te zetten om deze oorlog te stoppen", zei al-Thani in een televisietoespraak. Eerder had hij gezegd Qatars bemiddelende rol te heroverwegen.
Qatar treedt samen met de VS op als bemiddelaar, maar onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een bestand en de vrijlating van de gijzelaars liggen al maanden stil. Dinsdag voerde Israël een aanval uit op een woonwijk in Doha, waarbij het Hamasleiders die daar wonen als doelwit had. Zes mensen kwamen om, onder wie een Qatarese veiligheidsfunctionaris en de zoon van Hamasleider Khalil al-Hayya.
