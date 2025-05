Port Soedan opnieuw aangevallen, stroom uitgevallen

PORT SOEDAN (ANP/AFP/RTR) - Port Soedan is voor de derde dag op rij aangevallen. Er zou een droneaanval zijn uitgevoerd op onder meer het vliegveld en een legerbasis. Het stroomnet is volgens het landelijke energiebedrijf eveneens getroffen, waardoor de elektriciteit in de stad is uitgevallen.

De stad staat onder controle van de regering. Het regeringsleger is sinds april 2024 met de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) verwikkeld in een machtsstrijd. Beide partijen hebben nog niet gereageerd op het nieuwe geweld.

Het leger beschuldigde de RSF er zondag van voor het eerst een aanval te hebben uitgevoerd op Port Soedan. Een dag later werden volgens het ministerie van Energie oliedepots en brandstofopslagplaatsen in de stad doelwit van een nieuwe aanval.

De oorlog in Soedan heeft volgens hulporganisaties de grootste humanitaire crisis van dit moment veroorzaakt. Bijna alle humanitaire hulp voor het land komt aan in Port Soedan, in het relatief veilige oosten.