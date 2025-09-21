ECONOMIE
Portugal erkent Palestijnse staat

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 21:41
anp210925137 1
NEW YORK (ANP/AFP) - Portugal erkent een Palestijnse staat. Het is het meest recente westerse land dat deze stap zet, nu de Israëlische aanval op Gaza, een Palestijns gebied, nog geen tekenen van een einde vertoont.
"De erkenning van de staat Palestina is de vervulling van een fundamenteel, consistent en breed gedragen beleid", zei de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Paulo Rangel tegen verslaggevers in New York. Daar begint maandag de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN.
"Portugal bepleit de tweestatenoplossing als de enige weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede, een weg die co-existentie en vreedzame betrekkingen tussen Israël en Palestina bevordert", aldus Rangel.
