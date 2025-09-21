ECONOMIE
Trump is aanwezig bij afscheidsdienst Kirk en geeft speech

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 21:29
anp210925136 1
GLENDALE (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump is zondag aanwezig op de afscheidsdienst van de vermoorde conservatieve activist Charlie Kirk. Die vindt plaats in het State Farm Stadium in Glendale, in de Amerikaanse staat Arizona. Trump zal een toespraak geven. Naar verwachting zal hij Kirk daarin afschilderen als een martelaar voor de conservatieve beweging.
In het stadion zijn 63.000 zitplaatsen. Onder de aanwezigen bevinden zich onder anderen Trump zelf, zijn vicepresident JD Vance, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, minister van Defensie Pete Hegseth, Donald Trumps oudste zoon Donald Trump jr. en de conservatieve commentator Tucker Carlson.
De conservatieve influencer en Trump-aanhanger Kirk werd op 10 september tijdens een evenement op de campus van een universiteit in de staat Utah neergeschoten. De 31-jarige Kirk stierf later in het ziekenhuis. Anderhalve dag later werd de 22-jarige verdachte Tyler Robinson opgepakt.
