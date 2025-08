Portugal roept alarmfase uit over hitte en bosbrandgevaar

Met ingang van zondag is Portugal in verhoogde staat van paraatheid om de verwachte hitte en het gevaar van bosbranden. De 'alarmstatus' duurt tot 8 augustus. De regering vreest de komende dagen temperaturen die kunnen oplopen tot tussen de 36 en 44 graden. In de nachten zou het minstens 20 graden zijn.

De hoogste temperaturen zouden kunnen voorkomen in het binnenland ten oosten van Lissabon in de streek Alentejo en in de vallei van de rivier de Douro in het noorden. De maatregel houdt onder meer in dat plaatselijke overheden de toegang tot bosgebieden kunnen verbieden, het verboden is daar vuur te maken en alle werkzaamheden met machines in landelijke gebieden niet zijn toegestaan.