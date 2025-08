Gemengde estafetteploeg vijfde op 4x100 vrij bij WK

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse gemengde estafetteploeg is bij de WK zwemmen in Singapore zaterdag als vijfde geëindigd op de 4x100 meter vrije slag. Sean Niewold, Renzo Tjon-A-Joe, Milou van Wijk en Marrit Steenbergen lieten een tijd van 3.21,71 noteren. De zwemmers van de Verenigde Staten pakten het goud in een wereldrecord: 3.18,48. De onder neutrale vlag zwemmende Russen werden tweede, nog voor het Franse team.

In de ochtend was Nederland, met Tessa Giele in plaats van Van Wijk, in 3.24,31 nog goed geweest voor de derde tijd. Ook toen was het team van de Verenigde Staten het snelst voor Frankrijk.

Nadat de twee mannen hadden gezwommen, lag Nederland op de zevende plaats. Slotzwemster Steenbergen kon nog wel iets goedmaken, maar verder dan de vijfde tijd kwam het Oranje-kwartet niet.

De Nederlandse vrouwen veroverden eerder wel het brons op de 4x100 meter vrije slag.