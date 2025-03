Portugal wil geen F-35's nu VS die zouden kunnen stilleggen

LISSABON (ANP) - De Portugese defensieminister ziet af van de aankoop van F-35's uit angst dat de Verenigde Staten de inzet van die gevechtsvliegtuigen kunnen beperken. Portugal moet zijn F-16's vervangen en de luchtmacht raadde de moderne F-35 aan. Maar volgens demissionair minister Nuno Melo moet "voorspelbaarheid" de doorslag geven bij de keuze.

Bondgenoten van de VS zijn niet langer gerust op het gebruik van de vele Amerikaanse wapens die ze de afgelopen decennia hebben gekocht. Ze hebben gezien hoe de regering van president Donald Trump Oekraïne onder druk zette door beloofde wapens, munitie, reserveonderdelen, software-updates en informatie niet langer te leveren. Een gevechtsvliegtuig als de F-35 is al gauw onbruikbaar als de samenwerking met de Amerikanen stilvalt.

"De recente stellingname van de VS moet ons aan het denken zetten over de beste opties", zei Nuno Melo in de krant Público. "Want de voorspelbaarheid van onze bondgenoten is een belangrijker troef om in aanmerking te nemen." Portugal zou naar alternatieven moeten zoeken, vooral Europese.

Regering gevallen

De regering waarvan Nuno Melo deel uitmaakt, is gevallen. Na de verkiezingen in mei krijgt Portugal mogelijk een andere defensieminister.

Nederland denkt er niet over te stoppen met de overstap op F-35's, zei de Nederlandse defensieminister Ruben Brekelmans eerder deze week.