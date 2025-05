Positieve reacties uit provincies op wolvenstemming EP

DEN HAAG (ANP) - In verschillende regio's wordt positief gereageerd op de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement waardoor de wolf minder strikt wordt beschermd. ​"Goed nieuws!", aldus BBB Noord-Holland op X. De provincie Utrecht noemt het een belangrijke eerste stap, maar ziet het niet als oplossing voor de wolf die afgelopen zomer voor problemen zorgde op de Utrechtse Heuvelrug. Drenthe en Gelderland zijn blij met het besluit.

Deze twee provincies pleitten eerder herhaaldelijk voor verlaging van de beschermde status van de wolf. De Drentse gedeputeerde Egbert van Dijk ziet de uitkomst als een erkenning van alle inspanningen. Van Dijk: "Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur is aan zet om duidelijkheid te geven over wat nu de juridische positie van de wolf in Nederland is. Wij bereiden ons voor op mogelijke aanpassingen voor de Drentse 'Aanpak wolf'."

Gelderland vindt de uitkomst van de stemming in Brussel "positief". "Een goede ontwikkeling. Als ook de Nederlandse regelgeving is aangepast, kunnen wij aan de slag met ons beheerplan", aldus een woordvoerder.

​Utrecht wijst erop dat de provincie "met een urgent probleem te maken heeft dat op korte termijn om beleid vraagt. Deze statusverlaging biedt dat helaas nog niet. Daarom blijven we werken aan goede voorlichting rondom de wolf en onderzoeken we welke preventieve maatregelen we kunnen nemen om zowel mensen als dieren te beschermen."