Premier Groenland dankbaar voor Europese steun

door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 15:23
NUUK (ANP/RTR) - De premier van Groenland, Jens-Frederik Nielsen, is dankbaar voor de steun van Europese leiders omtrent de soevereiniteit van Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde afgelopen weekend dat de Verenigde Staten het gebied "nodig hebben voor de nationale veiligheid". Nielsen noemt de Europese steun "belangrijk in een tijd waarin internationale principes worden uitgedaagd".
Hij stelt dat de VS een respectvolle dialoog met Groenland moeten aangaan, via de "juiste diplomatieke en politieke kanalen".
Europese leiders kwamen dinsdag met een verklaring over Groenland. Daarin wordt onder andere benadrukt dat het Koninkrijk Denemarken, inclusief Groenland, onderdeel van de NAVO is.
Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk, maar is grotendeels autonoom. De premier van Denemarken, Mette Frederiksen, reageerde maandag op de nieuwe dreigementen van Trump. Zij verklaarde dat een Amerikaanse aanval op een NAVO-bondgenoot "het einde van alles" zou zijn.
