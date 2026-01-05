Premier Groenland woest over nieuwe dreiging Trump: het is genoeg

NUUK (ANP) - De Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen is woedend over de nieuwste dreigementen van Donald Trump om Groenland te annexeren. "Nu is het genoeg", schrijft hij op Facebook.

Trump herhaalde zondag nog maar eens dat de VS "Groenland nodig hebben voor de nationale veiligheid" en waarschuwde Denemarken te stoppen Groenland te "bedreigen". Groenland hoort bij het Deense koninkrijk, maar is grotendeels autonoom.

"Wanneer de president van de VS zegt dat 'we Groenland nodig hebben' en ons in verband brengt met Venezuela en militaire interventie, dan is dat niet alleen verkeerd. Het is respectloos", aldus Nielsen.

Respect

"Geen druk meer. Geen toespelingen meer. Geen fantasieën meer over annexatie", schrijft de premier. "We staan open voor gesprekken. Maar dat moet via de juiste kanalen gebeuren en met respect voor het internationaal recht."

Vorige maand wees Trump een speciale gezant aan voor Groenland, gouverneur Jeff Landry van Louisiana.