ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Groenland woest over nieuwe dreiging Trump: het is genoeg

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 10:53
anp050126099 1
NUUK (ANP) - De Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen is woedend over de nieuwste dreigementen van Donald Trump om Groenland te annexeren. "Nu is het genoeg", schrijft hij op Facebook.
Trump herhaalde zondag nog maar eens dat de VS "Groenland nodig hebben voor de nationale veiligheid" en waarschuwde Denemarken te stoppen Groenland te "bedreigen". Groenland hoort bij het Deense koninkrijk, maar is grotendeels autonoom.
"Wanneer de president van de VS zegt dat 'we Groenland nodig hebben' en ons in verband brengt met Venezuela en militaire interventie, dan is dat niet alleen verkeerd. Het is respectloos", aldus Nielsen.
Respect
"Geen druk meer. Geen toespelingen meer. Geen fantasieën meer over annexatie", schrijft de premier. "We staan open voor gesprekken. Maar dat moet via de juiste kanalen gebeuren en met respect voor het internationaal recht."
Vorige maand wees Trump een speciale gezant aan voor Groenland, gouverneur Jeff Landry van Louisiana.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

ANP-459243044

Waarom in januari de meeste mensen uit elkaar gaan

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

ftcms_6ccff57e-8b9e-4ccd-b2f8-2a6f590df2e4

De oprichters van Twitter en Pinterest lanceren een app als tegengif voor sociale media.

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

Loading