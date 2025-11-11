ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier India spreekt over samenzwering na explosie bij fort

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 10:56
anp111125076 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft de dodelijke explosie in de buurt van een beroemd fort in New Delhi omschreven als een samenzwering. Hij beloofde tijdens een bezoek aan Bhutan dat de betrokkenen hun straf niet ontlopen.
Door de explosie bij het eeuwenoude Rode Fort vielen maandag meerdere doden. De autoriteiten melden dat een rijdende auto ontplofte. Berichten over het totale dodental lopen uiteen en de oorzaak van de ontploffing moet nog worden opgehelderd.
"Ik verzeker iedereen dat de instanties de hele samenzwering tot op de bodem zullen uitzoeken", zei premier Modi. Hij trad verder niet in detail over waar hij precies op doelde.
Minister van Defensie Rajnath Singh benadrukte ondertussen in New Delhi dat er snel en grondig onderzoek wordt uitgevoerd. De uitkomst daarvan wordt volgens hem snel openbaar gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

ANP-461447196

Kan een narcist nog een aardig mens worden door therapie? Dit zegt de wetenschap

ANP-541479115

Zijn deze voedingsmiddelen een gezonder alternatief voor Ozempic?

Loading