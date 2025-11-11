Premier India spreekt over samenzwering na explosie bij fort

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft de dodelijke explosie in de buurt van een beroemd fort in New Delhi omschreven als een samenzwering. Hij beloofde tijdens een bezoek aan Bhutan dat de betrokkenen hun straf niet ontlopen.

Door de explosie bij het eeuwenoude Rode Fort vielen maandag meerdere doden. De autoriteiten melden dat een rijdende auto ontplofte. Berichten over het totale dodental lopen uiteen en de oorzaak van de ontploffing moet nog worden opgehelderd.

"Ik verzeker iedereen dat de instanties de hele samenzwering tot op de bodem zullen uitzoeken", zei premier Modi. Hij trad verder niet in detail over waar hij precies op doelde.

Minister van Defensie Rajnath Singh benadrukte ondertussen in New Delhi dat er snel en grondig onderzoek wordt uitgevoerd. De uitkomst daarvan wordt volgens hem snel openbaar gemaakt.