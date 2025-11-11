Burger King wil aantal restaurants in China meer dan verdubbelen

BEIJING (ANP/AFP) - Burger King wil het aantal restaurants in China komende jaren meer dan verdubbelen, heeft moederbedrijf Restaurant Brands International (RBI) aangekondigd. RBI verkoopt zijn meerderheidsbelang in de Chinese tak aan de Chinese investeerder CPE. Die samenwerking levert 350 miljoen dollar aan nieuwe investeringen op.

Burger King heeft al zo'n 1500 restaurants in China. Na tegenvallende verkopen in het land en problemen met Chinese leveranciers zocht de keten naar verandering. RBI werkte er eerst samen met een ander bedrijf, maar kocht die partner eerder dit jaar voor honderden miljoenen dollars uit.

Volgens het nieuwe plan wil Burger King het aantal restaurants in het land "binnen vijf jaar" verdubbelen en tegen 2035 meer dan 4000 locaties bereiken. Daarmee blijft de keten in China nog wel duidelijk achterlopen op Amerikaanse concurrenten. Rivaal McDonald's had vorig jaar al meer dan 6800 vestigingen in het land. KFC telde eind september meer dan 12.600 Chinese locaties.