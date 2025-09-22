ECONOMIE
Premier Meloni hekelt pro-Palestijnse protesten in Italië

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 18:31
anp220925176 1
ROME (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft zich in felle bewoordingen uitgesproken tegen het geweld bij de pro-Palestijnse demonstraties die maandag in grote delen van het land werden gehouden. Tienduizenden mensen gingen de straat op om zich uit te spreken tegen de situatie in Gaza. In meerdere grote steden vonden demonstraties, stakingen en optochten plaats. Er waren meerdere schermutselingen, onder meer in Napels en Milaan. Ook werd op diverse plekken traangas ingezet, zoals in Bologna.
Volgens het Italiaanse nieuwsmedium Sky TG24 zijn ongeveer zestig politieagenten gewond geraakt, van wie 23 naar het ziekenhuis moesten. Ook zouden honderden arrestaties zijn verricht.
De premier hekelde vernielingen die "deze zelfbenoemde pacifisten" daar aanrichtten en zei dat ze de schade op de daders zou verhalen. Ze sprak daarbij van "onwaardige beelden". De minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Piantedosi, sprak van een "doelbewuste, agressieve aanval op de politie", aldus zender Rai.
