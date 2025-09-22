Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

Het is in West-Europa zeker geen populaire reisbestemming, maar dat is eigenlijk onterecht. Estland is namelijk prachtig en je waant je in Scandinavië. Op het eiland Vormsi wijzen borden in het Zweeds de weg langs roestrode boerderijen met blauwe en gele vlaggen, uitgestrekte dennenbossen en ruige Baltische stranden. En het mooie: voor een kop koffie met een kaneelbroodje betaal je hier geen 10 euro zoals in Zweden, maar slechts 4.

Volgens historicus Mart Kuldkepp (University College London) is er al lang een kloof tussen hoe de wereld Estland ziet en hoe het land zichzelf ziet. “Internationaal wordt Estland vaak gedefinieerd door zijn Sovjetverleden en als Baltische staat, maar het land benadrukt zelf altijd zijn nabijheid tot en verwantschap met de Noordse wereld.”

Die band is historisch stevig. Estland was eeuwenlang deels onder Deens en Zweeds bestuur. Vooral de Zweedse tijd (16e-18e eeuw), toen de horigheid werd afgeschaft en scholen werden gesticht, wordt nog steeds herinnerd als de “goede oude Zweedse tijd”. Tot 1944 leefden er duizenden Zweden in Estland, maar na de Sovjetinvasie vluchtten die bijna allemaal naar Zweden. Tegenwoordig wordt hun erfgoed nieuw leven ingeblazen op eilanden als Vormsi, Saaremaa en Hiiumaa.

In het dorpsmuseum van Vormsi vertelt Elisabeth, een Zweedse vrouw wier familie destijds vluchtte: “Ik groeide op met het idee dat ik Vormsi kende omdat mijn grootvader een model van zijn huis had gemaakt. Nu heb ik hier zelf een zomerhuis en voelt het als thuiskomen.”

Scandinavische keuken

Het Scandinavische gevoel gaat verder dan historie. In de kerk van St. Olaf op Vormsi – opgedragen aan de Noorse heilige koning – start een nieuwe pelgrimsroute die Estland verbindt met Trondheim. Archeologische vondsten tonen bovendien dat Vikingen hier actief waren.

Ook in de keuken proef je de Noordse sfeer, maar zonder Scandinavisch prijskaartje. Tijdens het jaarlijkse Café Day serveren families zelfgemaakte maaltijden in hun tuin, zoals zalm, bessencompote en limonade voor minder dan 10 euro. In de badplaats Haapsalu geniet je van verse vis voor 12 euro en logeer je in hotels die qua stijl niet onderdoen voor Stockholm.

Tallinn, de hoofdstad, versterkt dat gevoel nog meer. De middeleeuwse binnenstad herinnert aan de Hanzetijd, terwijl moderne designwinkels, creatieve wijken en minimalistische restaurants zo in Helsinki of Kopenhagen zouden passen.

Volgens kunsthistoricus Kersti Markus is juist die mix van traditie en moderniteit kenmerkend. “Dat kan verklaren waarom steeds meer Estse restaurants in de Michelingids verschijnen.”

Estland presenteert zich in Finland als ‘hun achtertuin’, met een verwante taal, een vergelijkbare humor en een gedeelde liefde voor sauna’s. Voor reizigers die Scandinavië waarderen maar minder drukte en lagere prijzen zoeken, biedt Estland dan ook een overtuigend alternatief.