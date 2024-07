Premier Netanyahu waarschuwt vijanden na vergeldingsaanval

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gewaarschuwd dat Israël zichzelf "met alle middelen zal verdedigen." Hij zei dat kort nadat Israëlische straaljagers een door Houthi-rebellen gecontroleerde haven in Jemen hadden gebombardeerd als vergelding voor een dodelijke droneaanval op de Israëlische stad Tel Aviv.

"Ik heb een boodschap voor de vijanden van Israël: vergis je niet. We zullen ons met alle middelen verdedigen, op alle fronten. Iedereen die ons kwaad doet, zal een zeer zware prijs betalen voor zijn agressie," aldus Netanyahu in een televisietoespraak. Een dag eerder had een droneaanval, opgeëist door Houthi's, een burger gedood in Tel Aviv. Netanyahu stelde dat de haven in Jemen geen "onschuldig" doelwit was, maar een invoerhaven voor wapens uit Iran.

Volgens het Houthi-bewind raakten bij de Israëlische aanval zeker tachtig personen gewond.