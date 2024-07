Wiebes blijft heersen in Baloise Ladies Tour

ZWEVEGEM (ANP) - Lorena Wiebes heeft het tweede gedeelte van de derde etappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Het was een individuele tijdrit met start en finish in Zwevegem. De Nederlandse wielrenster van SD Worx-Protime was in de race over 11 kilometer de enige die onder de 15 minuten uitkwam: 14.53. Daarmee reed ze net iets sneller dan 44 kilometer per uur.

Wiebes was 15 seconden sneller dan de Belgische Marion Norbert Riberolle. De Nederlandse Thalita de Jong werd derde.

Eerder op de dag was het eerste gedeelte van de derde etappe, een rit in lijn, ingekort na een massale valpartij in het begin. Lorena Wiebes was opnieuw de beste nadat de renster van SD Worx-Protime eerder al de proloog en de eerste etappe had gewonnen. Ze hield in de sprint haar landgenote Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) en de Poolse Daria Pikulik achter zich.

De rittenkoers duurt tot en met zondag. Wiebes heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 38 seconden op de Britse Pfeiffer Georgi. De Jong staat derde.