Premier Noorwegen wil steun aan Oekraïne flink verhogen

OSLO (ANP/RTR) - Noorwegen moet zijn financiële hulp aan Oekraïne aanzienlijk verhogen, vindt premier Jonas Gahr Støre. Hij stelde tijdens een toespraak in het parlement voor dat partijen elkaar donderdagmiddag nog ontmoeten om hierover een overeenkomst te sluiten.

De extra hulp vanuit Noorwegen moet volgens de premier bijdragen aan het Oekraïense vermogen om zichzelf te verdedigen tegen Rusland. Hij zei het "zeer betreurenswaardig" te vinden dat de Verenigde Staten hun militaire hulp aan Oekraïne hebben gepauzeerd.

Het parlement ging vorig jaar akkoord met 35 miljard Noorse kronen (bijna 2,9 miljard euro) aan militaire en civiele steun voor Oekraïne in 2025. Daarmee steeg het totale bedrag in het zogeheten Nansen-steunprogramma voor Oekraïne naar 155 miljard kronen voor de periode tussen 2023 en 2030. Dat is omgerekend bijna 13,2 miljard euro.