ARNHEM (ANP) - Journalisten mogen niet meer bij de gebouwen in het centrum van Arnhem staan waar brand woedt. De panden dreigen in te storten. De circa vijftien verslaggevers moeten daarom van de Jansplaats naar het Jansplein, ongeveer 100 meter verderop.

De brand ontstond in de nacht van woensdag op donderdag in een zaak voor feestartikelen. Een ANP-verslaggever ziet nog wel vlammen in het pand, maar volgens de brandweer is het vuur zo goed als onder controle.