Premier Schoof, Philip Freriks en Donald Tusk sprekers 4 en 5 mei

AMSTERDAM (ANP) - Minister-president Dick Schoof houdt dit jaar een toespraak tijdens de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei. Presentator en journalist Philip Freriks verzorgt voorafgaand aan die toespraak de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk. Op 5 mei houdt de premier van Polen, Donald Tusk, de 5 mei-lezing in Wageningen.

Het is gebruikelijk dat de premier eens in de vijf jaar de toespraak houdt tijdens Dodenherdenking op de Dam.

Philip Freriks (1944) is onder meer bekend als presentator van het NOS Journaal, dat hij veertien jaar presenteerde. Verder is hij bekend van De Slimste Mens, Lopend Vuur en Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Ook schreef hij meerdere boeken, waaronder 'De Meridiaan van Parijs', 'Gare du Nord', 'Jantje' en 'Les Chats de Lili'.

De Poolse premier Donald Tusk is een van de oprichters van de Poolse centrumpartij Platforma Obywatelska, waarvan hij in 2003 de leider werd. In 2007 werd hij premier van Polen, wat hij tot 2014 was. Met die zeven jaar was hij de langst zittende premier van democratisch Polen. Daarna was hij vijf jaar lang voorzitter van de Europese Raad. Twee jaar geleden werd hij opnieuw gekozen als premier.