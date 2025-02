VVD: realisme van Bolkestein blijft ons leiden

DEN HAAG (ANP) - De VVD legt in een afscheidsbericht over Frits Bolkestein de nadruk op de blijvende invloed van de oud-partijleider op de partij en de politiek. Dinsdag werd bekend dat Bolkestein op 91-jarige leeftijd is overleden. "Frits was zijn tijd altijd ver vooruit - een visionair, een briljante geest en een onvermoeibare verdediger van vrijheid en verantwoordelijkheid."

"We zullen Frits Bolkestein herinneren als een groot liberaal", aldus de partij. "De combinatie van zijn lef en zijn grote intellectuele vermogen stelde hem in staat boven partijpolitiek uit te stijgen. Zijn nalatenschap is een blijvende inspiratiebron voor allen die geloven in vrijheid en verantwoordelijkheid als leidende principes in de politiek."

Volgens de partij zei Bolkestein twee jaar geleden dat realisme de grootste bijdrage van de VVD aan Nederland is. "Dat realisme zal ons blijven leiden", schrijft de VVD, die een onlinecondoleanceregister heeft geopend.