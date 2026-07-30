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Premier Tusk: vermoedelijk raket uit Rusland gecrasht in Polen

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 11:57
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WARSCHAU (ANP/RTR) - Het object dat 's nachts crashte in het oosten van Polen, was vermoedelijk een Russische raket. Dat zei premier Donald Tusk tijdens spoedoverleg.
Het lijkt volgens Tusk te gaan om een projectiel van het type Kh-101. "Maar we willen 100 procent zeker weten om wat voor soort raket het gaat en wie hem heeft afgeschoten."
Het projectiel vloog 's nachts het Poolse luchtruim binnen, verdween van de radar en crashte bij een dorp op zo'n 90 kilometer van de grens met Oekraïne. De autoriteiten ontdekten een krater van ongeveer 10 meter breed.
Kh-101-raket
Ook Oekraïne heeft gemeld dat een Russische Kh-101-raket het Poolse luchtruim was binnengevlogen. Het buurland van Polen was 's nachts weer op grote schaal onder vuur genomen met drones en raketten.
Het komt vaker voor dat het luchtruim van buurlanden wordt geschonden tijdens de strijd in Oekraïne. Het jongste incident laat volgens de Oekraïense buitenlandminister Andri Sybiha nog eens zien dat zijn land en Polen samen moeten optrekken.
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