Nederland met zestig atleten naar EK in Birmingham

ARNHEM (ANP) - Nederland doet met zestig sporters mee aan de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. Dat meldt de Atletiekunie donderdag. De EK zijn van 10 tot en met 16 augustus in het vernieuwde Alexander Stadium.

Femke Broeders-Bol is de blikvanger van de Oranje-formatie, die uit 32 mannen en 28 vrouwen bestaat. De Amersfoortse stapte na haar succesvolle jaren op de 400 meter horden over naar de 800 meter. Broeders-Bol deed afgelopen weekend niet mee aan de NK om zich volledig op de EK te kunnen focussen.

Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder hoopt voor de derde keer op rij de Europese titel te behalen. Andere medaillekandidaten zijn Nadine Visser (100 meter horden) en Lieke Klaver (400 meter). Niels Laros en Minke Bisschops ontbreken vanwege blessures.

Twaalf medailles

Twee jaar geleden, tijdens de vorige EK in Rome, behaalde Nederland een recordaantal van twaalf medailles en eindigde het team als zesde op de medaillespiegel. Dat was voor Nederland het meest succesvolle EK ooit. Er deden toen 59 atleten mee.

"We reizen naar Birmingham met een brede en veelzijdige ploeg, waarin ervaren internationale medaillewinnaars, sterke estafetteteams en opkomende atleten die zich op Europees niveau blijven ontwikkelen samenkomen. Rome was historisch, maar Birmingham is een nieuw kampioenschap met nieuwe uitdagingen. Onze ambitie is om in meerdere onderdelen mee te strijden om finales en medailles, terwijl we blijven bouwen richting de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028", zegt Chiel Warners, technisch directeur van de Atletiekunie, in een persbericht.