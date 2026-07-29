De mysterieuze sterfgevallen van vrienden van Jeffrey Epstein

Er is een vast patroon. Iemand die in de zaak-Epstein een rol speelde, overlijdt. Binnen een uur staat op sociale media dat het "weer" gebeurd is. En binnen een dag heeft iedereen een mening, terwijl de patholoog nog niet eens is begonnen.

Deze week was modellenscout Daniel Siad aan de beurt. De 69-jarige Fransman werd maandagavond dood aangetroffen in de keuken van zijn woning in Colombes, een voorstad noordwestelijk van Parijs. Een 28-jarige vrouw die tijdelijk bij hem verbleef vond hem en probeerde hem te reanimeren. Tevergeefs. Volgens haar had hij geen enkel ziekteverschijnsel en had hij nog kort daarvoor opgeschept over zijn gezonde leefstijl.

Zijn naam kwam ongeveer tweeduizend keer voor in de Epstein-files die het Amerikaanse ministerie van Justitie sinds eind 2025 vrijgeeft. In die documenten stuurt Siad Epstein jarenlang foto's en profielen van jonge vrouwen die hij onderweg tegenkomt. In een e-mail uit 2014 vergelijkt hij zijn werk met vissen: soms vangt hij snel iets, soms geen vis. Epstein betaalde hem tienduizenden dollars.

Sinds februari van dit jaar liep er in Parijs een onderzoek naar hem wegens mensenhandel. Vijf vrouwen hadden hem aangeklaagd wegens verkrachting. Hij ontkende alles, zei dat zijn relatie met Epstein "strikt professioneel" was en dat Epstein misbruik had gemaakt van zijn vertrouwen. Tot een politieverhoor is het nooit gekomen.

Wat de autopsie zei, en wat niet

Hier wordt het interessant, want de nuance sneuvelt online meestal binnen twee tweets. Het parket van Nanterre liet donderdag 23 juli autopsie doen en meldde de dag erna: geen sporen van recent geweld die met het overlijden in verband kunnen worden gebracht. Maar ook: geen directe doodsoorzaak vastgesteld. Wel een slechte gezondheidstoestand en sporen van een eerder hartinfarct, wat een risico op plotse dood met zich meebrengt.

Toxicologisch en weefselonderzoek moeten nog volgen. Het Franse OM wil expliciet uitsluiten dat medicijnen of toxische stoffen zijn dood hebben versneld. Dat kan weken duren. Ondertussen weet het internet het natuurlijk al.

Wat wel vaststaat: met Siads dood vervalt de strafvervolging tegen hem. Het bredere Franse onderzoek naar andere betrokkenen loopt door.

De lijst waar complotdenkers op teren

Siad is niet de eerste. Een greep uit de namen die telkens terugkomen:

Jeffrey Epstein zelf (2019) — dood in zijn cel in New York terwijl hij op zijn proces wachtte. De bewakers vielen in slaap, camera's hadden storing. Officieel zelfmoord; de door de familie ingehuurde patholoog Michael Baden hield het op wurging. Justitie concludeerde in 2023 dat er sprake was van falend toezicht, maar hield vast aan zelfdoding.

(2019) — dood in zijn cel in New York terwijl hij op zijn proces wachtte. De bewakers vielen in slaap, camera's hadden storing. Officieel zelfmoord; de door de familie ingehuurde patholoog Michael Baden hield het op wurging. Justitie concludeerde in 2023 dat er sprake was van falend toezicht, maar hield vast aan zelfdoding. Jean-Luc Brunel (2022) — modellenagent, vriend van Siad, medeoprichter van MC2 Model Management met geld van Epstein. Opgehangen gevonden in zijn cel in de Parijse Santé-gevangenis, na veertien maanden voorarrest wegens verkrachting van minderjarigen. Onderzoek concludeerde zelfmoord; hij had eerder pogingen gedaan. Zijn advocaten spraken van een diep gevoel van onrecht en eisten later een onderzoek naar het functioneren van justitie.

(2022) — modellenagent, vriend van Siad, medeoprichter van MC2 Model Management met geld van Epstein. Opgehangen gevonden in zijn cel in de Parijse Santé-gevangenis, na veertien maanden voorarrest wegens verkrachting van minderjarigen. Onderzoek concludeerde zelfmoord; hij had eerder pogingen gedaan. Zijn advocaten spraken van een diep gevoel van onrecht en eisten later een onderzoek naar het functioneren van justitie. Steven Hoffenberg (2022) — Epsteins mentor, die hem eerder "de architect van de zwendel" noemde. Dood gevonden in zijn appartement in Connecticut, in vergaande staat van ontbinding. Natuurlijke oorzaken.

(2022) — Epsteins mentor, die hem eerder "de architect van de zwendel" noemde. Dood gevonden in zijn appartement in Connecticut, in vergaande staat van ontbinding. Natuurlijke oorzaken. Mark Middleton (2022) — oud-assistent van Bill Clinton die Epstein het Witte Huis binnenliet. Gevonden op een ranch in Arkansas, hangend aan een boom met een verlengsnoer om zijn nek én een schotwond in de borst. De lijkschouwer wees op zijn depressie en concludeerde zelfdoding. Zijn familie accepteerde die uitkomst; PolitiFact beoordeelde moordbeweringen als onwaar. Toch is dit hét dossier waar complotdenkers op blijven kauwen.

(2022) — oud-assistent van Bill Clinton die Epstein het Witte Huis binnenliet. Gevonden op een ranch in Arkansas, hangend aan een boom met een verlengsnoer om zijn nek én een schotwond in de borst. De lijkschouwer wees op zijn depressie en concludeerde zelfdoding. Zijn familie accepteerde die uitkomst; PolitiFact beoordeelde moordbeweringen als onwaar. Toch is dit hét dossier waar complotdenkers op blijven kauwen. Virginia Giuffre (2025) — de bekendste aanklaagster, overleden in Australië, naar verluidt door zelfdoding. Haar vader zei: "Iemand heeft haar bereikt."

Daarnaast circuleren nog Epsteins butler Alfredo Rodriguez (kanker, 2014), Palm Beach-detective Joe Recarey (2018), bankier Thomas Bowers (2019), producer Steve Bing (2020), Epsteins laatste celgenoot Efrain Reyes (2021) en oud-gouverneur Bill Richardson (2023).

Waarom de lijst altijd langer lijkt dan hij is

Twee dingen zijn tegelijk waar, en dat is precies wat dit dossier zo giftig maakt.

Ten eerste: het is statistisch niet vreemd. Epstein bewoog decennialang tussen honderden mensen, veelal mannen van boven de vijftig, in een netwerk dat inmiddels twintig jaar onder juridische druk staat. Bij zo'n populatie overlijdt er onvermijdelijk iemand. Zelfmoord onder verdachten in voorarrest is bovendien een structureel, gedocumenteerd probleem, geen exotische samenzwering.

Ten tweede: het patroon is wél echt frustrerend. Brunel stierf voor zijn proces. Siad stierf voordat hij één keer verhoord was. Epstein stierf voordat hij iets kon zeggen. Elke keer sluit het dossier zich en blijft de vraag wie er nog meer bij betrokken was onbeantwoord. Dat is geen bewijs van moord, maar het is wel een reden waarom mensen er niet in geloven — en waarom nabestaanden en slachtoffers zich bekocht voelen. Een advocaat van een van Siads aanklaagsters noemde zijn dood simpelweg enorm frustrerend.

Het echte schandaal is misschien niet dat er zoveel mensen doodgaan. Het is dat de justitiële molens zo tergend langzaam draaien dat de natuur er telkens eerder is.

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