Premiers China en Duitsland willen meer economische samenwerking

BEIJING (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Chinese premier Li Qiang en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz hebben gezegd dat ze hun economische samenwerking willen uitbreiden. Merz zei aan het begin van zijn bezoek aan China dat Duitsland "grote waarde hecht aan het handhaven en uitbreiden van de intensieve economische relaties".

China was vorig jaar de grootste handelspartner van de Bondsrepubliek. Merz beklemtoonde dat de samenwerking beter kan door eerlijker te worden. De onderlinge handel valt in toenemende mate uit in het voordeel van de Volksrepubliek. Merz uitte zich daar bezorgd over.

Premier Li zei dat de twee landen moeten streven "naar multilateralisme en vrijhandel". De oproep is tegen de achtergrond van het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die agressieve handelsoorlogen voert en in de wereldpolitiek vaak unilateraal, in zijn eentje, te werk gaat.