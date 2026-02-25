ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WOZ-waarde dit jaar meer dan 10 procent omhoog

Economie
door Redactie
woensdag, 25 februari 2026 om 8:11
bijgewerkt om woensdag, 25 februari 2026 om 8:18
anp250226045 1
WOZ-waarde stijgt dit jaar meer dan 10 procent
De WOZ-waarde is dit jaar weer fors gestegen. De Waarderingskamer, die controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren, meldt dat deze gemiddeld 10,6 procent is gestegen vergeleken met 2025.
Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van een woning aan de hand van een puntenstelsel. Daarin worden kenmerken van een huis en recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen meegenomen. De WOZ-waarde is gebaseerd op de geschatte waarde van een woning op 1 januari 2025 en volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2024. Die waren dat jaar meer dan 10 procent toegenomen.
De Waarderingskamer ziet dat de waardestijging in sommige gemeenten veel groter is. Zo stijgt die in het Groningse Pekela met 20,7 procent en in het Overijsselse Hardenberg met 18,3 procent. Op andere plekken is deze juist veel minder hard omhooggegaan. In het Zeeuwse Sluis is de toename 2,3 procent en op Terschelling 2,9 procent.
Huiseigenaren betalen belasting op basis van de WOZ-waarde. De Waarderingskamer benadrukt dat een stijging niet automatisch betekent dat de belasting evenveel stijgt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

ANP-477529951

GGD slaat alarm over isolatieschuim: ‘Mensen per direct hun huis uit’

ANP-550596251

VS gebruikte mysterieus sonisch wapen in Venezuela: “We begonnen allemaal uit onze neus te bloeden, sommigen braakten bloed”

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

Loading