WOZ-waarde dit jaar meer dan 10 procent omhoog

WOZ-waarde stijgt dit jaar meer dan 10 procent

De WOZ-waarde is dit jaar weer fors gestegen. De Waarderingskamer, die controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren, meldt dat deze gemiddeld 10,6 procent is gestegen vergeleken met 2025.

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van een woning aan de hand van een puntenstelsel. Daarin worden kenmerken van een huis en recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen meegenomen. De WOZ-waarde is gebaseerd op de geschatte waarde van een woning op 1 januari 2025 en volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2024. Die waren dat jaar meer dan 10 procent toegenomen.

De Waarderingskamer ziet dat de waardestijging in sommige gemeenten veel groter is. Zo stijgt die in het Groningse Pekela met 20,7 procent en in het Overijsselse Hardenberg met 18,3 procent. Op andere plekken is deze juist veel minder hard omhooggegaan. In het Zeeuwse Sluis is de toename 2,3 procent en op Terschelling 2,9 procent.

Huiseigenaren betalen belasting op basis van de WOZ-waarde. De Waarderingskamer benadrukt dat een stijging niet automatisch betekent dat de belasting evenveel stijgt.