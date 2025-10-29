Presentatoren en cabaretiers kandidaat voor Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Onder de kandidaten voor de Tweede Kamer zijn niet alleen gevestigde politici, maar ook bekende Nederlanders. De televisiepresentatoren, artiesten en anderen hebben hun naam op het stembiljet laten zetten in de hoop dat dit de partij van hun voorkeur een duwtje in de rug geeft.

Presentator Tijs van den Brink heeft zich verkiesbaar gesteld voor het CDA. Hij staat op de elfde plek van de kandidatenlijst. Volgens de laatste peilingen kan het CDA uitkomen op ongeveer twintig zetels. Van den Brink maakt als enige BN'er een reële kans om in de Kamer te komen. Gregory Sedoc, oud-atleet en tegenwoordig atletiek-analist voor de NOS, staat op de vijftigste en laatste plaats van de CDA-lijst.

Jan Smeets, die tientallen edities van festival Pinkpop heeft georganiseerd, duwt de lijst van GroenLinks-PvdA. Een paar plekken boven hem staan presentatrices Hanneke Groenteman en Leoni Jansen, cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo, zangeres Aafke Romeijn en journaliste Nynke de Jong.

Hoofdeconoom ABN Amro

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, is lijstduwer voor D66. Ook heeft ze meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de partij. Ze is daarom tijdelijk teruggetreden bij de bank. Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf en natuurkundige Cees Dekker hebben zich verkiesbaar gesteld voor de ChristenUnie.

Ook bij de partijen die nu niet in de Tweede Kamer zitten, zijn bekende namen terug te vinden. Tekstschrijver Belinda Meuldijk, ex-vrouw van de dit jaar overleden zanger Rob de Nijs, duwt de lijst van de nieuwe partij Vrede Voor Dieren. Radiopresentator Patrick Kicken is kandidaat voor Belang voor Nederland. Venus Bijleveld, alias drag queen Ma'MaQueen, staat net als in 2023 op de lijst van BIJ1. Prostitutie-activiste Metje Blaak is opnieuw kandidaat bij de Piratenpartij. Die partij werd eerder geleid door voormalig model en actrice Ancilla van de Leest, maar zij staat nu op de lijst van de Libertaire Partij.