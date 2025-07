President Brazilië boos om nieuwe strafmaatregelen VS

BRASILIA (ANP/RTR) - Een ruzie tussen Brazilië en de Verenigde Staten over de vervolging van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro loopt steeds verder op. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva reageerde boos op Amerikaanse strafmaatregelen tegen een hoge rechter en andere Brazilianen. Lula noemde die stappen ongerechtvaardigd en zei dat buitenlandse inmenging in de Braziliaanse rechtspraak "onacceptabel" is.

Bolsonaro, die tijdens zijn ambtsperiode de bijnaam Trump van de Tropen kreeg, wordt vervolgd voor mogelijke betrokkenheid bij een plan om een staatsgreep te plegen na zijn verkiezingsnederlaag. De Amerikaanse president Donald Trump noemde dat een heksenjacht en dreigde met zware handelsmaatregelen.

De VS hebben de druk nu verder opgevoerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat er visumbeperkingen komen voor een Braziliaanse opperrechter, diens bondgenoten en hun naaste familieleden.