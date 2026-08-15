President Colombia vraagt VS importheffingen op te schorten

BOGOTÁ (ANP) - De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft de Amerikaanse president Donald Trump gevraagd om de huidige importheffingen voor het Zuid-Amerikaanse land tijdelijk op te schorten, nadat het land zwaar werd getroffen door een aardbeving.

De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5 procent, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie.

"Ik heb hem gevraagd te overwegen om de hoge tarieven die de Colombiaanse export raken tijdelijk op te schorten, om zo enige verlichting te bieden aan onze ondernemers. Die hebben het ontzettend zwaar door de gevolgen van de aardbeving", liet De la Espriella weten op X. Volgens De la Espriella sprak hij ongeveer tien minuten met Trump, die zijn medeleven betuigde met de slachtoffers van de aardbeving.

Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia en richtte grote verwoestingen aan in de westelijke Colombiaanse steden Cali en Pereira. Daarbij kwamen bijna driehonderd mensen om het leven en werden bijna 13.000 woningen verwoest.