Klaver moppert na EK-brons op 400 meter: de wind leidde me af

BIRMINGHAM (ANP) - Brons is ook een medaille en Lieke Klaver was er best wel een beetje blij mee, maar de Nederlandse sprintvedette mopperde flink na de finale van de 400 meter op de EK atletiek in Birmingham. "Mijn tijd was slecht, mijn race was raar. Ik werd afgeleid door de wind. Normaal heb ik daar geen probleem mee, maar er stond zoveel wind in het stadion, dat ik helemaal geen gevoel had voor tempo. Ik had geen idee of ik hard of langzaam ging", zei ze na afloop.

Klaver tastte een beetje in het duister waarom ze die omstandigheden niet de baas was. "Terwijl ik zo'n ervaren atlete ben. Maar een ervaren atlete kan ook fouten maken. Het is best frustrerend, want ik voelde me vooraf zo zelfverzekerd en in staat een perfecte race te lopen. Gelukkig is er nog wel het kleine meisje in mij dat trots en blij is."

Klaver won voor de vijfde keer een individuele medaille op de 400 meter op een titeltoernooi. Ze wil er zondag nog een aan toevoegen op de 4x400 meter estafette. Dat zou dan haar zeventiende worden. "Ik ben nu moe, maar voor de estafette kan ik me altijd opladen. Ik ben nu extra gebrand op goud."