President Cuba feliciteert ambtgenoot Venezuela met overwinning

HAVANA (ANP/AFP) - De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel Bermúdez heeft zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro gefeliciteerd met diens verkiezingsoverwinning. "Ik sprak met broer Nicolás Maduro om de warme gelukwensen over te brengen namens de (communistische) partij, de regering en het Cubaanse volk voor de historische verkiezingsoverwinning", aldus Díaz-Canel.

Cuba en Venezuela hebben nauwe banden sinds in 1999 in Venezuela de linkse populist Hugo Chávez (1954-2013) aan de macht kwam. Chávez was een bewonderaar van het communistische Cuba en stond Cuba bij met onder meer olie en leningen. Daar is de klad ingekomen toen de Venezolaanse economie sterk verslechterde en de olieproductie ineenzonk.

In veel Latijns-Amerikaanse landen wordt de verkiezingswinst van Maduro als frauduleus gezien. Er is angst dat de voortzetting van het regime van Maduro nog meer Venezolanen naar het buitenland drijft. Alleen al in Colombia wonen er naar schatting 2,8 miljoen en in Peru naar schatting 1,6 miljoen. Op Nederlandse Caribische eilanden zijn naar schatting 35.000 Venezolanen neergestreken, de meesten op Aruba en Curaçao.