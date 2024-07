EU-diplomaat Borrell eist transparantie verkiezingen Venezuela

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell eist "totale transparantie" in het verkiezingsproces in Venezuela. De Venezolanen hebben volgens Borrell in groten getale en vreedzaam over de toekomst van hun land gestemd. Hun keuze moet worden gerespecteerd aldus de EU-topdiplomaat.

De nationale kiesraad heeft bekendgemaakt dat president Nicolás Maduro is herkozen met ruim 51 procent van de stemmen. De kandidaat voor de oppositie kreeg 44 procent volgens de officiële uitslagen. Die worden door velen als frauduleus beschouwd, net als de verkiezingsuitslagen in 2018 toen Maduro ook herkozen werd. De Spaanse regering heeft ook aangedrongen op openheid ten aanzien van het hele verkiezingsproces. De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani staat naar eigen zeggen perplex van de officiële uitslagen.