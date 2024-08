President Egypte waarschuwt dat strijd in Gaza moet stoppen

CAÏRO (ANP/AFP/DPA) - De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft gewaarschuwd dat de hele regio "in een meedogenloze spiraal van instabiliteit" terechtkomt als de strijd in de Gazastrook aanhoudt. Het is volgens hem daarom noodzakelijk dat de huidige onderhandelingen over een einde aan de strijd slagen. De president zei dit in Caïro in gesprek met de Franse buitenlandminister Stéphane Séjourné. "Een akkoord zal meer bloedvergieten stoppen en een verdere escalatie voorkomen." Er zijn donderdag en vrijdag in Qatar weer onderhandelingen gevoerd door Egypte, Israël, Qatar en de VS over een bestand en over vrijlating van gijzelaars door de Palestijnse beweging Hamas.

Er is vrijdag in Qatar alleen medegedeeld dat de onderhandelingen deze week in Caïro worden voortgezet. Van Amerikaanse zijde zijn er tekenen van optimisme en president Joe Biden zou voor het einde van de week een akkoord verwachten. Hij zei vrijdag dat we "niet eerder zo dicht bij een akkoord zijn geweest". De Palestijnse beweging Hamas heeft dat "een illusie" genoemd. De beweging is zelf niet bij de onderhandelingen en Qatar behartigt de belangen van Hamas. Maar die beweging is het niet eens met de nieuwe onderhandelingsronde. Volgens zegslieden van Hamas worden er nu nieuwe voorwaarden opgesteld die de beweging niet accepteert.

Een bestuurslid van Hamas, Sami Abu Zuhri, zei dat "we helemaal niet dichter bij een akkoord zijn en er geen echte onderhandelingen plaatsvinden". Volgens hem gaat het in de gesprekken over "Amerikaanse dictaten". En bovendien is er al een ontwerpakkoord waar Hamas wel mee kan leven. Dat is eerder opgesteld aan de hand van een plan uit mei van Biden. Dat hoeft volgens Hamas alleen maar te worden toegepast en daar zijn geen nieuwe onderhandelingen voor nodig.