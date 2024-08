Venezolanen demonstreren in Amsterdam tegen president Maduro

AMSTERDAM (ANP) - Voor het Centraal Station in Amsterdam demonstreren tientallen in Nederland wonende Venezolanen tegen de verkiezingsoverwinning van president Nicolás Maduro van 28 juli. Ze dragen vlaggen van Venezuela en borden met teksten als 'Venezuela Libre' (Vrij Venezuela) en 'Freedom for all political prisoners' (Vrijheid voor alle politieke gevangenen), zo is te zien op beelden op sociale media.

De overwinning van Maduro wordt betwist. Die zou het gevolg zijn van gesjoemel met de uitslagen. De zege zou eigenlijk toebehoren aan oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia.

Ook in andere landen zijn mensen de straat op gegaan om tegen Maduro te demonstreren. Zo zijn in Brussel zo'n 250 Venezolanen bijeengekomen op het Albertinaplein om te protesteren tegen de regering van Maduro.

Bij protesten in het Latijns-Amerikaanse land zelf zijn al zeker 24 doden gevallen en duizenden mensen gearresteerd.