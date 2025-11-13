President en legerleider Pakistan krijgen levenslange immuniteit

ISLAMABAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Pakistaanse parlement heeft een grondwetswijziging aangenomen waarmee de president en de hoogste legerleider meer macht en levenslange immuniteit krijgen. Daardoor kunnen ze niet vervolgd worden. De grootste oppositiepartij noemt het "de genadeklap" voor de democratie en de rechterlijke macht.

Volgens de wettekst vervalt de immuniteit van president Asif Ali Zardari wanneer hij in de toekomst een andere publieke functie bekleedt. Militaire leiders behouden echter hun immuniteit, net als hun rang, uniform en privileges.

Legerleider Asim Munir werd in mei bevorderd tot veldmaarschalk. De enige andere Pakistaan met die rang was voormalig president Ayub Khan, die zichzelf benoemde tot veldmaarschalk.

Beschuldiging

Het leger, dat lang de dienst uitmaakte in Pakistan, wordt er vaak van beschuldigd zich nog altijd te veel te bemoeien met de politiek.

Het amendement verbiedt rechtbanken ook grondwetswijzigingen "op welke grond dan ook" in twijfel te trekken.