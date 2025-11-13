ECONOMIE
Ook Chinese president Xi slaat G20 over

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:32
BEIJING (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Ook de Chinese president Xi Jinping komt deze maand niet naar de G20-top in Johannesburg. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat premier Li Qiang zijn land zal vertegenwoordigen.
Het nieuws is een nieuwe tegenvaller voor organisator Zuid-Afrika. Eerder maakte de Amerikaanse president Donald Trump al bekend de top te boycotten. Ook de Russische president Vladimir Poetin komt niet.
China legde niet uit waarom Xi eveneens wegblijft. De Chinese leider deed vorig jaar wel mee aan de G20-top. Het Chinese ministerie noemt de bijeenkomst in Zuid-Afrika van historisch belang, omdat het de eerste is op het Afrikaanse continent.
De G20, de afkorting van Groep van 20, bestaat sinds 1999. De leden, die samen een groot deel van de wereldeconomie vertegenwoordigen, overleggen over economische kwesties.
