President Iran: geen actie tegen vreedzame betogers

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft de veiligheidstroepen opdracht gegeven geen actie te ondernemen tegen vreedzame betogers. Volgens mensenrechtenactivisten zijn minstens 36 doden gevallen bij protesten tegen de slechte economische situatie in Iran.

Vicepresident Mohammad Jafar Ghaempanah zei tegen persbureau Fars dat de president niet wil dat wordt ingegrepen tegen demonstranten die de nationale veiligheid niet in gevaar brengen. De situatie verandert volgens hem als mensen wapens gebruiken. Hij noemt mensen die politie- of militaire faciliteiten aanvallen "relschoppers".

Pezeshkian, die bekendstaat als politiek relatief gematigd, probeert zich begripvol op te stellen tegenover de betogers. Tegelijkertijd treden veiligheidstroepen hard op. De demonstraties begonnen ruim een week geleden. Ze zijn de grootste sinds 2022, na de dood van Mahsa Amini (22) die in politiehechtenis zat. De vrouw zou haar hoofd niet hebben bedekt zoals voorgeschreven.