Vertraging bezorging PostNL verschilt woensdag sterk per regio

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 13:40
anp070126147 1
DEN HAAG (ANP) - De snelheid waarmee PostNL woensdag bezorgt verschilt sterk per regio. "In sommige gebieden zijn wegen slecht begaanbaar of tijdelijk onbegaanbaar", stelt een woordvoerder.
De regionale verschillen zijn woensdag groter dan de afgelopen dagen, ziet de woordvoerder. "Hierdoor kan het voorkomen dat er op bepaalde plekken later dan gebruikelijk bezorgd kan worden." PostNL houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten. In welke regio's de bezorgers het meest gehinderd worden door het weer, kan de woordvoerder niet zeggen.
De bezorging van rouwpost en medische post heeft prioriteit.
